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02:52, 2 мая 2024Россия

Еще два беспилотника уничтожили над российским регионом

Губернатор Богомаз: ПВО уничтожила еще два беспилотника над Брянской областью

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили еще два беспилотника над территорией Брянской области. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.

Он уточнил, что украинские дроны самолетного типа были перехвачены над Стародубским муниципальным округом. В результате никто не пострадал, разрушений нет. «Оперативные службы работают на месте», — добавил глава региона.

Ранее Богомаз сообщил, что средства ПВО уничтожили беспилотник над Стародубским муниципальным округом Брянской области.
Также беспилотники удалось перехватить над Курской областью.

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      Марина Совина
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