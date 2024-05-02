Еще два беспилотника уничтожили над российским регионом
Губернатор Богомаз: ПВО уничтожила еще два беспилотника над Брянской областью
Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили еще два беспилотника над территорией Брянской области. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.
Он уточнил, что украинские дроны самолетного типа были перехвачены над Стародубским муниципальным округом. В результате никто не пострадал, разрушений нет. «Оперативные службы работают на месте», — добавил глава региона.
Ранее Богомаз сообщил, что средства ПВО уничтожили беспилотник над Стародубским муниципальным округом Брянской области.
Также беспилотники удалось перехватить над Курской областью.