09:21, 2 мая 2024

Постпред Украины Кислица намекнул на удар по Крымскому мосту

Постпред Украины Кислица намекнул в ООН на удар ВСУ и разрушение Крымского моста

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Постоянный представить Украины при ОООН Сергей Кислица намекнул на удар по Крымскому мосту. В соцсети Х он опубликовал пост, содержащий «шесть основных типов мостов на 2024 год».

На коллаже изображены различные мосты, среди которых указан и Керченский. Последняя надпись относится к пустой картинке.

Ранее на готовящуюся атаку на Крымский мост намекнул посол Литвы в Швеции и экс-глава литовского МИД Линас Линкявичюс. Он опубликовал коллаж, на котором изображены мост и пуск ракеты, и написал: «Если у кого-то еще не было возможности сфотографироваться на Крымском мосту, еще есть время».

В ответ на публикацию Линкявичюса заместитель постоянного председателя России при ООН Дмитрий Полянский назвал его «подневольной болонкой США». Представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что наша страна не оставит без ответа новые попытки ВСУ нанести удары по Крыму, так как мост — объект гражданской инфраструктуры, по которому нельзя наносить удары.

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      Яна Лаушкина
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