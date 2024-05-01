«По нам работали танки». Российский офицер 28 дней выживал в окружении ВСУ. Что он рассказал?

RT: комбат ВС РФ с позывным Змей рассказал о 28 днях в окружении ВСУ

Боец Вооруженных сил (ВС) России с позывным Змей вместе с другими российскими военнослужащими провел 28 дней в окружении на Берховском водохранилище в Донецкой народной республике. В интервью RT он рассказал, как его батальону удалось выжить в экстремальных условиях.

50-летний командир 2-го мотострелкового батальона 1486-го Ленинградского полка отметил, что солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) были повсюду. Россиянам удалось выстоять, когда к обстрелу украинских войск подключилась артиллерия ВС РФ.

Командир был ранен, по российским военнослужащим «работали танки»

«Постоянно велась по нам работа вражеской артиллерии. По нам работали и танки в том числе», — поделился он. При этом, несмотря на массированную атаку, свои позиции никто не оставлял — с них не уходили даже раненые. Сам Змей также получил ранение, его пришлось лечить на месте. «Заклеили прямо там пластырем, не зашивал никто», — пояснил он.

Фото: Thomas Peter / Reuters

Кроме того, россияне какое-то время оставались без воды, так как поход к водохранилищу, которое находилось недалеко от места, означал потерю бойца.

Российским бойцам удалось шокировать солдат ВСУ

В результате бойцам ВС России во время контратаки удалось проникнуть глубже в ряды украинских солдат и занять оборону на опорном пункте. «Противник был шокирован, не понимал, что происходит: часть обратили в бегство, двоих пленили. (…) Заняли не один опорник, а целый узел», — сказал Змей.

Некоторые бойцы ВСУ бросились бежать, еще двое попали в плен, что позволило взять под контроль не только один контрфорс, но и весь узел. Самые яркие эмоции, по словам офицера, он испытал, когда разгромили отряд «Кракен» (запрещенная в России террористическая организация).

Командир был награжден двумя орденами Мужества. По его словам, главным образом — это заслуга его солдат.

Ранее командир «Ахмата» 14 часов одним ножом откапывал себя после атаки ВСУ

До этого сообщалось, что командир одной из групп эвакуации спецназа «Ахмат» с позывным Кыпчак почти 14 часов откапывал себя из-под завалов после атаки ВСУ. Для этого он использовал лишь нож.

Кыпчаку необходимо было выполнить задачу по эвакуации раненых из окружения, из-за чего он усердно старался выбраться. «Моя основная задача была вытащить раненых, но из-за обстрелов товарищи не могли помочь. Пришлось откапывать себя. С собой был только нож», — рассказал он. Командир при этом был истощен и оглушен, однако смог помочь себе и раненым.