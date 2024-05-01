Офицер ВС России рассказал о 28 днях в окружении

Офицер ВС РФ Змей рассказал о 28 днях в окружении ВСУ в ДНР

Командир 2-го мотострелкового батальона 1486-го Ленинградского полка с позывным Змей рассказал о 28 днях в окружении на Берховском водохранилище в Донецкой народной республике (ДНР). Интервью с ним публикует RT.

Боец ВС России рассказал, что выстоять им помогла огневая поддержка сверху. «Постоянно велась по нам работа вражеской артиллерии. По нам работали и танки в том числе», — рассказал он и уточнил, что противник был везде.

Командир отметил, что он получил ранения, и первая помощь ему была оказана прямо на месте. Российский офицер добавил, что самые яркие эмоции он испытал, когда ВС РФ уничтожили подразделение «Кракен». «Мы их не просто победили, мы их уничтожили, частично захватили в плен», — рассказал собеседник телеканала.

Ранее сообщалось, что российский военнослужащий сбил украинский беспилотник-камикадзе мешком картошки. На кадрах опубликованного видео виден летящий низко беспилотник. В какой-то момент он попадает в поле зрения солдата. Военный бросает в устройство мешок с картошкой. После этого дрон взрывается. У солдата загорается одежда, однако ему удается потушить ее на бегу.