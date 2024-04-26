Российский военный сбил украинский дрон мешком картошки

«Двач»: российский военный сбил украинский дрон-камикадзе мешком картошки

Российский военнослужащий сбил украинский беспилотник-камикадзе мешком картошки. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал «Двач».

На кадрах видно, как беспилотник низко летит. В какой-то момент он попал в поле зрения солдата. Военный не растерялся, и бросил в устройство мешок с картошкой. После этого дрон взорвался. У солдата загорелась одежда, однако он смог на бегу ее потушить.

По информации СМИ, находчивый военнослужащий является уроженцем Узбекистана.

Ранее боец гвардейской Александрийской бригады с позывным Ванек рассказал, как поймал огромный украинский беспилотник «Баба Яга» с помощью веревки. По его словам, он вместе с сослуживцем поймал дрон, после чего расстрелял его.

До того в Ростовской области рыбак поймал сетью беспилотник самолетного типа, упавший в Азовское море.