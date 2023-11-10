Российский рыбак поймал сетью беспилотник и снял его на видео

В Ростовской области рыбак выловил сетью беспилотник из Азовского моря

В Ростовской области рыбак поймал сетью беспилотник самолетного типа, упавший в Азовское море. Об этом пишет Baza в Telegram.

Как стало известно, утром 10 ноября 47-летний житель села Порт-Катон рыбачил в Таганрогском заливе. Когда россиянин решил достать из воды снасть, то обнаружил в сети дрон. Мужчина снял находку на видео. На кадрах видно беспилотник с белым корпусом на поверхности воды.

Принадлежность дрона и время, когда он рухнул в море, не уточняется. После того, как рыбак сообщил о находке в полицию, беспилотник изъяла ФСБ.

Ранее жители Новой Москвы заметили беспилотник, повисший на дереве. Длина и ширина дрона составляли около двух метров. Очевидцы сняли летательный аппарат на видео.