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17:12, 7 ноября 2023Россия

В Новой Москве повисший на дереве двухметровый беспилотник сняли на видео

В Новой Москве заметили висящий на дереве беспилотник и сняли его на видео

В Новой Москве беспилотник повис на дереве и попал на видео. Снятый очевидцами ролик опубликовал Telegram-канал Mash.

Кадры с беспилотником были сняты в деревне Архангельское примерно в 40 километрах от МКАД. На них видно запутавшийся в ветках аппарат и развевающийся над ним предмет, похожий на посадочный парашют.

По данным канала, недалеко от места падения дрона находится железнодорожная станция. Длина и ширина беспилотника составляют около двух метров.

В октябре в подмосковном Балашихе нашли еще один дрон. Беспилотник был обнаружен на территории военного госпиталя имени Бурденко. Предположительно, аппарат относился к классу дронов-разведчиков.

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      Алан Босиков
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