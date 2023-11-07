В Новой Москве повисший на дереве двухметровый беспилотник сняли на видео
В Новой Москве заметили висящий на дереве беспилотник и сняли его на видео
В Новой Москве беспилотник повис на дереве и попал на видео. Снятый очевидцами ролик опубликовал Telegram-канал Mash.
Кадры с беспилотником были сняты в деревне Архангельское примерно в 40 километрах от МКАД. На них видно запутавшийся в ветках аппарат и развевающийся над ним предмет, похожий на посадочный парашют.
По данным канала, недалеко от места падения дрона находится железнодорожная станция. Длина и ширина беспилотника составляют около двух метров.
В октябре в подмосковном Балашихе нашли еще один дрон. Беспилотник был обнаружен на территории военного госпиталя имени Бурденко. Предположительно, аппарат относился к классу дронов-разведчиков.