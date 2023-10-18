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09:42, 18 октября 2023Россия

Под Москвой на территории военного госпиталя нашли беспилотник

Mash: на территории военного госпиталя имени Бурденко в Балашихе нашли дрон

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Беспилотник нашли на территории военного клинического госпиталя имени Бурденко в подмосковной Балашихе. Об этом сообщает Mash в Telegram-канале.

По информации издания, сотрудники ЧОП «Гром», которые отвечают за безопасность режимного объекта Минобороны, предварительно, нашли дрон-разведчик. Он находился в прогулочном парке на территории больницы — в 300 метрах от главного здания.

На беспилотнике не было опознавательных знаков, кинологи не обнаружили на нем взрывчатых веществ или взрывного устройство. Дрон изъяли, эвакуация объекта не потребовалась. После случившегося правоохранители проводят проверку.

Ранее в СНТ «Ручеек» под Москвой нашли беспилотник с приклеенной коробкой и торчащими проводами. Устройство размером 35 на 35 сантиметров нашли в Наро-Фоминском районе — на нем не было опознавательных знаков.

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    Анастасия Шейкина
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