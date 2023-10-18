Под Москвой на территории военного госпиталя нашли беспилотник

Mash: на территории военного госпиталя имени Бурденко в Балашихе нашли дрон

Беспилотник нашли на территории военного клинического госпиталя имени Бурденко в подмосковной Балашихе. Об этом сообщает Mash в Telegram-канале.

По информации издания, сотрудники ЧОП «Гром», которые отвечают за безопасность режимного объекта Минобороны, предварительно, нашли дрон-разведчик. Он находился в прогулочном парке на территории больницы — в 300 метрах от главного здания.

На беспилотнике не было опознавательных знаков, кинологи не обнаружили на нем взрывчатых веществ или взрывного устройство. Дрон изъяли, эвакуация объекта не потребовалась. После случившегося правоохранители проводят проверку.

Ранее в СНТ «Ручеек» под Москвой нашли беспилотник с приклеенной коробкой и торчащими проводами. Устройство размером 35 на 35 сантиметров нашли в Наро-Фоминском районе — на нем не было опознавательных знаков.