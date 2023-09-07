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09:08, 7 сентября 2023Россия

В СНТ под Москвой нашли дрон с приклеенной коробкой и торчащими проводами

Shot: в СНТ Наро-Фоминского района нашли беспилотник с торчащими проводами
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В СНТ «Ручеек» под Москвой нашли беспилотник с приклеенной коробкой и торчащими проводами. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По информации авторов канала, устройство размером 35 на 35 сантиметров нашли в Наро-Фоминском районе Подмосковья — на нем не было опознавательных знаков. Беспилотник упал на дорогу между участками в СНТ под Москвой.

Специалисты не обнаружили взрывчатых веществ при первичном осмотре дрона — предварительно, на нем был установлен муляж самодельного взрывного устройства. Коптер забрали на экспертизу, сотрудники правоохранительных органов ищут владельца устройства.

Ранее рухнувший беспилотный летательный аппарат самолетного типа нашли в деревне Троица в Москве. Один из местных жителей заметил белый дрон с синими полосками на лесной опушке. Мужчина сразу вызвал к месту сотрудников полиции.

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    Анастасия Шейкина
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