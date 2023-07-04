Рухнувший беспилотник самолетного типа нашли в деревне в Москве

Shot: рухнувший БПЛА самолетного типа нашли в деревне Троица в Москве

Рухнувший беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа нашли в деревне Троица в Москве. Об этом сообщается в Telegram-канале Shot.

По сведениям издания, один из местных жителей заметил белый дрон с синими полосками на лесной опушке. Мужчина сразу вызвал к месту сотрудников полиции.

Сейчас выясняется, был ли это сбитый утром 4 июля беспилотник, пишет Shot.

До этого представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что все дроны, которые пытались атаковать Москву утром во вторник, 4 июля, были уничтожены или нейтрализованы.

По словам мэра столицы Сергея Собянина, все атаки отразили средствами противовоздушной обороны (ПВО), а беспилотники ликвидировали. Глава города не уточнил, где конкретно сбили беспилотники и сколько их было. В целях безопасности часть рейсов из Внуково временно перенаправили в другие аэропорты.

В Минобороны России назвали попытку атаки терактом. Там уточнили, что всего над Москвой и Подмосковьем удалось сбить пять беспилотников. Четыре из них уничтожили средствами ПВО, еще один был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы.