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08:53, 4 июля 2023Россия

Минобороны заявило об атаке пяти беспилотников на Москву

Минобороны РФ заявило о пресечении атаки пяти беспилотников на Москву
СюжетМинобороны:

Фото: Валентин Капустин / РИА Новости

Российские войска пресекли попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) осуществить террористическую атаку пятью беспилотными летательными аппаратами по объектам на территории Московской области и Новой Москвы. Об этом сообщило Министерство обороны РФ в Telegram-канале.

Уточняется, что четыре украинских дрона были уничтожены средствами противовоздушной обороны (ПВО) на территории Новой Москвы. Кроме того, еще один беспилотник сбит средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), он потерпел крушение на территории Одинцовского района Московской области.

В ведомстве подчеркнули, что в результате атаки ВСУ пострадавших и разрушений нет. Произошедшее в Минобороны назвали терактом.

21 июня три беспилотника упали в Новой Москве и Московской области. Один БПЛА упал в поле в районе реки Пахра недалеко от деревни Лукино в Новой Москве. Еще два дрона упали и взорвались в Наро-Фоминском городском округе Подмосковья в поселке Калининец.

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