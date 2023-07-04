В Минобороны назвали атаку дронов терактом
Атаку украинских беспилотников по объектам в Московской области и Новой Москве, которая произошла утром 4 июля, признали терактом. Об этом заявило Министерство обороны РФ в своем Telegram-канале.
Еще один БПЛА подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и потерпел крушение на территории Одинцовского района Московской области.
В результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет." target="_blank">Telegram-канале.
В ведомстве отметили, что четыре украинских дрона в Новой Москве уничтожены средствами противовоздушной обороны (ПВО).
Еще один БПЛА подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и потерпел крушение на территории Одинцовского района Московской области.
В результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет.