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08:49, 4 июля 2023Россия

В Минобороны назвали атаку дронов терактом

В Минобороны РФ назвали атаку беспилотников терактом

Фото: Валентин Капустин / РИА Новости

Атаку украинских беспилотников по объектам в Московской области и Новой Москве, которая произошла утром 4 июля, признали терактом. Об этом заявило Министерство обороны РФ в своем Telegram-канале.

Еще один БПЛА подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и потерпел крушение на территории Одинцовского района Московской области.

В результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет." target="_blank">Telegram-канале.

В ведомстве отметили, что четыре украинских дрона в Новой Москве уничтожены средствами противовоздушной обороны (ПВО).

Еще один БПЛА подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и потерпел крушение на территории Одинцовского района Московской области.

В результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет.

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    Екатерина Подвигина
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