В Кремле прокомментировали попытку атаки дронов на Москву и область

Песков назвал уничтожение и нейтрализацию атаковавших Москву дронов абсолютным фактом

Все беспилотники, которые пытались атаковать Москву утром во вторник, 4 июля, уничтожены или нейтрализованы. Об этом, комментируя случившееся, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

«Можем лишь констатировать, что все эти дроны были уничтожены и нейтрализованы с помощью соответствующих систем. Это абсолютно очевидный факт», — сказал пресс-секретарь президента.

4 июля беспилотники пытались атаковать Москву и Московскую область. Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин, все атаки отразили средствами противовоздушной обороны (ПВО), а беспилотники ликвидировали. Глава города не уточнил, где конкретно сбили беспилотники и сколько их было. В целях безопасности из Внуково временно перенаправили часть рейсов в другие аэропорты.

В Минобороны назвали попытку атаки терактом. Там уточнили, что всего над Москвой и областью были сбиты пять беспилотников. Четыре из них уничтожили средствами ПВО, еще один удалось подавить средствами радиоэлектронной борьбы.