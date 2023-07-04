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08:02, 4 июля 2023Россия

Собянин подтвердил попытку атаки беспилотников на Москву и область

Собянин заявил, что 4 июля беспилотники попытались атаковать Новую Москву и Подмосковье
Сергей Собянин

Сергей Собянин. Фото: Евгения Новоженина / Reuters

Утром во вторник, 4 июля, была совершена попытка атаки украинских беспилотников на Новую Москву и Подмосковье. Это подтвердил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.

«На данный момент атаки отражены силами ПВО, все обнаруженные БПЛА ликвидированы», — сообщил мэр, но не уточнил, где конкретно беспилотники были поражены.

Он добавил, что в целях безопасности из Внуково временно перенаправили часть рейсов в другие аэропорты. Никто не пострадал, на месте случившегося работают сотрудники экстренных служб.

4 июля жители Новой Москвы рассказали о звуках взрывов. Сообщалось, что два дрона сбили на окраинах столицы, еще один — в Калужской области. Также известно, что дрон-камикадзе нанес удар по административному зданию на территории одного из военных объектов в подмосковной Кубинке.

Анастасия Шейкина
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