Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
06:51, 4 июля 2023Россия

Дрон-камикадзе нанес удар по зданию на территории военного объекта в Кубинке

«112»: дрон-камикадзе нанес удар по административному зданию в Кубинке

Фото: Christinne Muschi / Reuters

Дрон-камикадзе нанес удар по административному зданию на территории одного из военных объектов в подмосковной Кубинке. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным издания, инцидент произошел в 4:00. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

Ранее стало известно, что средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в Новой Москве подавлены два беспилотника вертолетного типа. Еще один дрон был сбит в Калужской области. Все БПЛА направлялись в сторону Москвы. Информации о пострадавших и разрушениях на земле нет.

Утром 4 июля жители Новой Москвы сообщили о нескольких взрывах. в районе села Валуево. Предположительно, там сработала система противовоздушной обороны (ПВО).

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о трех сбитых беспилотниках в центральной России

    Очевидцы сообщили о двух сбитых беспилотниках в Новой Москве

    Дрон-камикадзе нанес удар по зданию на территории военного объекта в Кубинке

    Эстонский политик предупредил Россию о готовящейся провокации

    Социологи зафиксировали резкий спад поддержки Пригожина

    Перечислены признаки замороженного конфликта

    Иранский эсминец Damavand-2 оснастят гиперзвуковыми ракетами

    В США напомнили о словах украинского врача кастрировать российских пленных

    Аргентинский журналист заявил о бомбежке ВСУ домов с детьми

    Девушка придумала оригинальный способ мести издевавшейся над ней знакомой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости