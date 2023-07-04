Дрон-камикадзе нанес удар по зданию на территории военного объекта в Кубинке

«112»: дрон-камикадзе нанес удар по административному зданию в Кубинке

Дрон-камикадзе нанес удар по административному зданию на территории одного из военных объектов в подмосковной Кубинке. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным издания, инцидент произошел в 4:00. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

Ранее стало известно, что средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в Новой Москве подавлены два беспилотника вертолетного типа. Еще один дрон был сбит в Калужской области. Все БПЛА направлялись в сторону Москвы. Информации о пострадавших и разрушениях на земле нет.

Утром 4 июля жители Новой Москвы сообщили о нескольких взрывах. в районе села Валуево. Предположительно, там сработала система противовоздушной обороны (ПВО).