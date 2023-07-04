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05:50, 4 июля 2023Россия

Жители Новой Москвы сообщили о нескольких взрывах

«112»: жители Новой Москвы сообщили о нескольких взрывах
СюжетВзрыв в Москве

Жители Новой Москвы массово сообщают о нескольких взрывах. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Предположительно, там сработала система противовоздушной обороны (ПВО), уничтожив несколько беспилотников.

Telegram-канал Shot также сообщил о двух сбитых дронах. Уточняется, что инцидент произошел в районе села Валуево. Источник рассказал, что в оперативные службы поступило сразу несколько обращений от жителей о звуках взрыва, очевидцы сообщили, что видели падающие обломки.

Днем 3 июля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что над селом Борки в Валуйском городском округе системы ПВО сбили беспилотный летательный аппарат. Он добавил, что оперативные службы уточняют последствия на земле.

О падении трех дронов в Новой Москве и Московской области также сообщалось утром 21 июня. Один БПЛА упал в поле в районе реки Пахра недалеко от деревни Лукино в Новой Москве. Еще два были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы около 05:30 и 05:50 в поселке Калининец в Наро-Фоминском городском округе.

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    Марина Совина
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