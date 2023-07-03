В граничащем с Украиной российском регионе сбили БПЛА

Белгородский губернатор Гладков сообщил о сбитом над селом Борки беспилотнике

Над селом Борки в Валуйском городском округе Белгородской области системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом сообщил губернатор граничащего с Украиной российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В Валуйском городском округе сработала наша система ПВО. Сбит БПЛА над селом Борки», — написал глава области.

Он добавил, что на данный момент оперативные службы уточняют последствия на земле.

Ранее Гладков заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Кукуевка в Валуйском городском округе. По словам главы области, пострадавших нет. Осколки снарядов нанесли повреждения строениям и автомобилю.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).