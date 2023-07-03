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15:27, 3 июля 2023Россия

Граничащий с Украиной регион попал под обстрел

Белгородский губернатор Гладков сообщил об обстреле ВСУ села Кукуевка

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Кукуевка в Валуйском городском округе Белгородской области. Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По словам главы области, пострадавших нет. Осколки снарядов нанесли повреждения строениям и автомобилю: в двух частных домовладениях выбиты окна, посечены кровли и фасады, а также получила ущерб одна машина.

«Все оперативные и аварийные службы на месте, подомовой обход продолжается», — добавил губернатор.

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Ранее Гладков сообщил, что в Белгородском районе Белгородской области был сбит беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Украины. По его данным, российская система ПВО сработала в воскресенье, 2 июля. В регионе была отражена очередная атака БПЛА.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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    Никита Абрамов
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