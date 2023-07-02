В приграничном российском регионе сбили беспилотник ВСУ

Губернатор Гладков сообщил, что над Белгородским районом сбили БПЛА самолетного типа

В Белгородском районе Белгородской области сбит беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Украины. Об этом сообщил глава российского приграничного региона Вячеслав Гладков в своем Telegram.

По его данным, российская система ПВО сработала в воскресенье, 2 июля. В регионе была отражена очередная атака БПЛА. В итоге российские военные смогли сбить беспилотник самолетного типа. В настоящее время, как утверждается, оперативники работают на месте, где он мог упасть, выясняются «последствия на земле». «По предварительным данным, пострадавших нет», — заявил Гладков.

Ранее глава российского приграничного региона также рассказал, что более половины предприятий в Шебекино под Белгородом, имеющих различные повреждения при обстрелах со стороны Украины, возобновили свою деятельность. Гладков отмечал, что предприятие, производящее макаронные изделия, снова начнет работать с понедельника, 3 июля.

1 июля также стало известно о снижении числа обстрелов Белгородской области со стороны Украины. Гладков отмечал, что интенсивность обстрелов региона по сравнению с 29 июня снизилась: в течение 30 июня было зафиксировано всего 23 прилета. 29 июня регион обстреливали активнее — на территорию Белгородской области прилетело почти в четыре раза больше снарядов.