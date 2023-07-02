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11:00, 2 июля 2023Россия

ВСУ выпустили более 70 снарядов за сутки по Белгородской области

Губернатор Гладков: ВСУ за сутки выпустили более 70 снарядов по Белгородской области

Фото: Serhii Nuzhnenko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за прошлые сутки выпустили более 70 снарядов по Белгородской области. Об этом заявил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Он отметил, что одно из белгородских сел подверглось атаке беспилотника-камикадзе. По его сведениям, за субботу, 1 июля, общее количество выпущенных снарядов составило 76, обстрелы были зафиксированы в пяти муниципалитетах.

«В Белгородском районе по селу Щетиновка выпущено 14 артиллерийских снарядов. Две гранаты противник сбросил с беспилотников. Пострадавших и разрушений нет. Также под обстрел попало село Журавлевка. Били из артиллерии — зафиксировано четыре прилета», — пояснил Гладков.

По его словам, в Валуйском городском округе по селу Карабаново было выпущено 12 минометных снарядов, повреждения получили четыре дома. В селе Тулянка системой противовоздушной обороны удалось сбить дрон.

В Шебекинском городском округе по селам Новая Таволжанка и Терезовка со стороны Украины было выпущено по шесть минометных снарядов, по селу Середа — два, заметил белгородский губернатор.

1 июля Гладков рассказал, что ВСУ за сутки выпустили 23 снаряда по Белгородской области.

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    Анна Щербакова
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