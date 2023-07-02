ВСУ выпустили более 70 снарядов за сутки по Белгородской области

Губернатор Гладков: ВСУ за сутки выпустили более 70 снарядов по Белгородской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за прошлые сутки выпустили более 70 снарядов по Белгородской области. Об этом заявил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Он отметил, что одно из белгородских сел подверглось атаке беспилотника-камикадзе. По его сведениям, за субботу, 1 июля, общее количество выпущенных снарядов составило 76, обстрелы были зафиксированы в пяти муниципалитетах.

«В Белгородском районе по селу Щетиновка выпущено 14 артиллерийских снарядов. Две гранаты противник сбросил с беспилотников. Пострадавших и разрушений нет. Также под обстрел попало село Журавлевка. Били из артиллерии — зафиксировано четыре прилета», — пояснил Гладков.

По его словам, в Валуйском городском округе по селу Карабаново было выпущено 12 минометных снарядов, повреждения получили четыре дома. В селе Тулянка системой противовоздушной обороны удалось сбить дрон.

В Шебекинском городском округе по селам Новая Таволжанка и Терезовка со стороны Украины было выпущено по шесть минометных снарядов, по селу Середа — два, заметил белгородский губернатор.

1 июля Гладков рассказал, что ВСУ за сутки выпустили 23 снаряда по Белгородской области.