В Белгородской области снизилось число обстрелов

Белгородский губернатор Гладков заявил, что ВСУ за сутки выпустили 23 снаряда по региону

За минувшие сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по Белгородской области 23 снаряда — интенсивность обстрелов региона по сравнению с 29 июня снизилась. Сводку об атаках ВСУ опубликовал губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram.

Так, согласно сводке, под удар попало село Сонцевка — по нему выпустили семь снарядов. Помимо этого, ВСУ обстреляли окраину хутора Старый, там зафиксировали пять прилетов. Два снаряда также прилетели по хутору Панков, три — по пункту пропуска в Шебекино, еще шесть — по Новой Таволжанке.

29 июня регион обстреливали активнее — на территорию Белгородской области прилетело почти в четыре раза больше снарядов. Тогда под обстрел попали Нехотеевка, Богун-Городок, хутор Старый и село Журавлевка. Также известно об атаках на села Дроновка, Козинка, Середа и Новая Таволжанка.