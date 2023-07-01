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12:27, 1 июля 2023Россия

В Белгородской области снизилось число обстрелов

Белгородский губернатор Гладков заявил, что ВСУ за сутки выпустили 23 снаряда по региону

Фото: Антон Вергун / РИА Новости

За минувшие сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по Белгородской области 23 снаряда — интенсивность обстрелов региона по сравнению с 29 июня снизилась. Сводку об атаках ВСУ опубликовал губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram.

Так, согласно сводке, под удар попало село Сонцевка — по нему выпустили семь снарядов. Помимо этого, ВСУ обстреляли окраину хутора Старый, там зафиксировали пять прилетов. Два снаряда также прилетели по хутору Панков, три — по пункту пропуска в Шебекино, еще шесть — по Новой Таволжанке.

29 июня регион обстреливали активнее — на территорию Белгородской области прилетело почти в четыре раза больше снарядов. Тогда под обстрел попали Нехотеевка, Богун-Городок, хутор Старый и село Журавлевка. Также известно об атаках на села Дроновка, Козинка, Середа и Новая Таволжанка.

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    Анастасия Шейкина
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