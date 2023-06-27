Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:36, 27 июня 2023Россия

Белгородский губернатор рассказал об обстрелах Шебекинского городского округа

Губернатор Гладков заявил, что в Шебекинском городском округе 26 июня было 7 прилетов

Фото: Wojciech Grzedzinski / Anadolu Agency / Getty Images

За минувшие сутки, 26 июня, в Шебекинском городском округе зафиксировали семь прилетов. Об этом в ежедневной сводке обстрелов сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, ее он опубликовал в Telegram-канале.

Как уточнил глава граничащего с Украиной российского региона, пять минометных снарядов было выпущено по селу Терезовка, еще два — по Новой Таволжанке. Никто не пострадал, разрушений не зафиксировано.

25 июня, по данным Гладкова, Вооруженные силы Украины (ВСУ) более активно обстреливали Белгородскую область. Так, село Красный Хутор попало под огонь артиллерии, с беспилотников атаковали село Нехотеевка и Наумовка. Помимо этого, по селу Журавлевка было выпущено восемь артиллерийских снарядов, 16 упали в Щетиновке, еще восемь — в Солнцевке. Также ВСУ обстреляли село Долгое в Валуйском городском округе, а по селу Бутырки было выпущено три противотанковых управляемых ракеты.

В течение месяца Белгородскую область атаковали с территории Украины более 7800 раз. В регионе действует средний уровень реагирования. Это предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.

Что думаешь? Оцени!
    Анастасия Шейкина
    Обсудить
    Последние новости
    В Крыму упал и взорвался беспилотник
    Любителей готовить шашлыки предупредили о неожиданной опасности
    В Ленинградской области мужчина нашел горящий пакет с человеческой головой
    Девушка с прыщами на лице показала свое преображение и разозлила зрителей
    Мэр российского города предложил отправлять бездомных в трудовые лагеря
    Зеленского попросили разорвать дипотношения с Белоруссией
    Белгородский губернатор рассказал об обстрелах Шебекинского городского округа
    Москвич устроил грибную наркоплантацию в шкафах в съемной квартире
    Стали известны подробности протезирования у Костомарова
    Известная российская телеведущая рассказала о расставаниях
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.