Белгородский губернатор рассказал об обстрелах Шебекинского городского округа

Губернатор Гладков заявил, что в Шебекинском городском округе 26 июня было 7 прилетов

За минувшие сутки, 26 июня, в Шебекинском городском округе зафиксировали семь прилетов. Об этом в ежедневной сводке обстрелов сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, ее он опубликовал в Telegram-канале.

Как уточнил глава граничащего с Украиной российского региона, пять минометных снарядов было выпущено по селу Терезовка, еще два — по Новой Таволжанке. Никто не пострадал, разрушений не зафиксировано.

25 июня, по данным Гладкова, Вооруженные силы Украины (ВСУ) более активно обстреливали Белгородскую область. Так, село Красный Хутор попало под огонь артиллерии, с беспилотников атаковали село Нехотеевка и Наумовка. Помимо этого, по селу Журавлевка было выпущено восемь артиллерийских снарядов, 16 упали в Щетиновке, еще восемь — в Солнцевке. Также ВСУ обстреляли село Долгое в Валуйском городском округе, а по селу Бутырки было выпущено три противотанковых управляемых ракеты.

В течение месяца Белгородскую область атаковали с территории Украины более 7800 раз. В регионе действует средний уровень реагирования. Это предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.