Гладков опубликовал сводку об атаках на Белгородскую область за сутки

Белгородский губернатор Гладков опубликовал сводку об атаках ВСУ на регион за 25 июня

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал сводку об атаках на регион за прошедшие сутки. Об обстрелах, зафиксированных 25 июня, он сообщил в своем Telegram-канале.

По данным главы региона, Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли из артиллерии село Красный Хутор в Белгородском районе — там зафиксировали три прилета. В результате случившегося повреждена линия электропередачи. Село Нехотеевка атаковали с беспилотников, было сброшено шесть гранат. Еще одно взрывное устройство сбросили с дрона в селе Наумовка. Восемь артиллерийских снарядов было выпущено по селу Журавлека, 16 упали в селе Щетиновка, еще восемь — в селе Солнцевка.

Кроме того, ВСУ обстреляли село Долгое в Валуйском городском округе — там насчитали 12 прилетов. В небе над селом система противовоздушной обороны сбила дрон противника. В результате обстрела повреждена кровля зернохранилища сельскохозяйственного предприятия. По селу Бутырки было выпущено три противотанковых управляемых ракеты.

Село Тишанка в Волоконовском районе обстреляли 11 артиллерийскими снарядами, а в село Дроновка в Грайворонском городском округе прилетел минометный снаряд. Там же противник сбросил взрывное устройство с беспилотника. Еще два взрывных устройства были сброшены на окраине села Новостроевка.

Село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа обстреляли четырьмя артиллерийскими снарядами, пять снарядов было выпущено по селу Терезовка, еще семь — по селу Белянка. Также под минометный обстрел попал автомобильный пункт пропуска Шебекино — зафиксировано три прилета.

Ранее стало известно, что в течение месяца Белгородскую область более 7800 раз атаковали с территории Украины. При этом свыше пяти тысяч снарядов было выпущено по Шебекинскому городскому округу.