Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:40, 26 июня 2023Россия

Гладков опубликовал сводку об атаках на Белгородскую область за сутки

Белгородский губернатор Гладков опубликовал сводку об атаках ВСУ на регион за 25 июня

Фото: Антон Вергун / РИА Новости

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал сводку об атаках на регион за прошедшие сутки. Об обстрелах, зафиксированных 25 июня, он сообщил в своем Telegram-канале.

По данным главы региона, Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли из артиллерии село Красный Хутор в Белгородском районе — там зафиксировали три прилета. В результате случившегося повреждена линия электропередачи. Село Нехотеевка атаковали с беспилотников, было сброшено шесть гранат. Еще одно взрывное устройство сбросили с дрона в селе Наумовка. Восемь артиллерийских снарядов было выпущено по селу Журавлека, 16 упали в селе Щетиновка, еще восемь — в селе Солнцевка.

Кроме того, ВСУ обстреляли село Долгое в Валуйском городском округе — там насчитали 12 прилетов. В небе над селом система противовоздушной обороны сбила дрон противника. В результате обстрела повреждена кровля зернохранилища сельскохозяйственного предприятия. По селу Бутырки было выпущено три противотанковых управляемых ракеты.

Материалы по теме:
Минобороны заявило о разгроме диверсантов в Белгородской области. Как отражали атаку?
Минобороны заявило о разгроме диверсантов в Белгородской области. Как отражали атаку?
23 мая 2023
Десятки украинских диверсантов убиты под Белгородом. Что известно об атаке на российские села?
Десятки украинских диверсантов убиты под Белгородом. Что известно об атаке на российские села?
22 мая 2023
Колонна ВСУ до нападения на Белгородскую область попала на видео. Диверсанты вторглись на американской бронетехнике
Колонна ВСУ до нападения на Белгородскую область попала на видео. Диверсанты вторглись на американской бронетехнике
23 мая 2023

Село Тишанка в Волоконовском районе обстреляли 11 артиллерийскими снарядами, а в село Дроновка в Грайворонском городском округе прилетел минометный снаряд. Там же противник сбросил взрывное устройство с беспилотника. Еще два взрывных устройства были сброшены на окраине села Новостроевка.

Село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа обстреляли четырьмя артиллерийскими снарядами, пять снарядов было выпущено по селу Терезовка, еще семь — по селу Белянка. Также под минометный обстрел попал автомобильный пункт пропуска Шебекино — зафиксировано три прилета.

Ранее стало известно, что в течение месяца Белгородскую область более 7800 раз атаковали с территории Украины. При этом свыше пяти тысяч снарядов было выпущено по Шебекинскому городскому округу.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Родикова
    Обсудить
    Последние новости
    Курс доллара достиг максимума с марта 2022 года. Что привело к ослаблению рубля?
    Ким Кардашьян опубликовала пост и разозлила бастующих сценаристов
    Объявленная в розыск за 20 нападений на людей обезьяна оказалась за решеткой
    Стало известно о назначении нового главы «Укроборонпрома»
    Россиянина с осколком в груди отказались оперировать и захотели вернуть на СВО
    Победительница «Пацанок» раскрыла судьбу участниц шоу после съемок
    ФСБ задержала двух россиян за сотрудничество со спецслужбами Украины
    Американцы отказались считать Байдена и Трампа своим будущим президентом
    В США восхитились российским «Преступником»
    Зависимая от филлеров блогерша показала внешность «куклы Братц»
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.