Гладков опубликовал сводку об атаках на Белгородскую область за сутки

Белгородский губернатор Гладков опубликовал сводку об атаках ВСУ на регион за 29 июня

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал сводку об атаках на регион за прошедшие сутки. Об обстрелах, зафиксированных 29 июня, он сообщил в своем Telegram-канале.

По данным главы региона, Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли из артиллерии хутор Нехотеевка в Белгородском районе — по нему было выпущено семь снарядов. В результате случившегося повреждена кровля административного здания. Еще четыре снаряда из ствольной артиллерии было выпущено по селу Журавлевка.

Также под обстрел попала окраина села Богун-Городок в Борисовском районе, а по окраине хутора Старый в Волоконовском районе выпустили восемь минометных снарядов.

Окраину села Дроновка в Грайворонском городском округе обстреляли шестью артиллерийскими и тремя минометными снарядами, еще десять прилетов из миномета насчитали на окраине села Сподарюшино. В селе Козинка зафиксировали десять прилетов из ствольной артиллерии, еще двумя минометными снарядами обстреляли контрольно-пропускной пункт.

Кроме того, под обстрел со стороны ВСУ попало село Новая Таволжанка в Шебекинском городском округе — там зафиксировали прилеты 20 артиллерийских и девяти минометных снарядов. В поселке Маслова Пристань был сбит украинский беспилотник. Четыре минометных снаряда упали в селе Середа, еще пять было выпущено по хутору Панков — в результате случившегося повреждены два автомобиля и забор частного домовладения.

Ранее стало известно, что в течение месяца Белгородскую область более 7800 раз атаковали с территории Украины. При этом свыше 5000 снарядов было выпущено по Шебекинскому городскому округу.

19 октября 2022 года президент России Владимир Путин ввел в восьми регионах страны, в том числе в Белгородской области, средний уровень реагирования. Это предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.

