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10:46, 30 июня 2023Россия

Гладков опубликовал сводку об атаках на Белгородскую область за сутки

Белгородский губернатор Гладков опубликовал сводку об атаках ВСУ на регион за 29 июня

Кадр: Telegram-канал «Настоящий Гладков»

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал сводку об атаках на регион за прошедшие сутки. Об обстрелах, зафиксированных 29 июня, он сообщил в своем Telegram-канале.

По данным главы региона, Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли из артиллерии хутор Нехотеевка в Белгородском районе — по нему было выпущено семь снарядов. В результате случившегося повреждена кровля административного здания. Еще четыре снаряда из ствольной артиллерии было выпущено по селу Журавлевка.

Также под обстрел попала окраина села Богун-Городок в Борисовском районе, а по окраине хутора Старый в Волоконовском районе выпустили восемь минометных снарядов.

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Окраину села Дроновка в Грайворонском городском округе обстреляли шестью артиллерийскими и тремя минометными снарядами, еще десять прилетов из миномета насчитали на окраине села Сподарюшино. В селе Козинка зафиксировали десять прилетов из ствольной артиллерии, еще двумя минометными снарядами обстреляли контрольно-пропускной пункт.

Кроме того, под обстрел со стороны ВСУ попало село Новая Таволжанка в Шебекинском городском округе — там зафиксировали прилеты 20 артиллерийских и девяти минометных снарядов. В поселке Маслова Пристань был сбит украинский беспилотник. Четыре минометных снаряда упали в селе Середа, еще пять было выпущено по хутору Панков — в результате случившегося повреждены два автомобиля и забор частного домовладения.

Ранее стало известно, что в течение месяца Белгородскую область более 7800 раз атаковали с территории Украины. При этом свыше 5000 снарядов было выпущено по Шебекинскому городскому округу.

19 октября 2022 года президент России Владимир Путин ввел в восьми регионах страны, в том числе в Белгородской области, средний уровень реагирования. Это предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.

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    Варвара Родикова
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