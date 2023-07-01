Гладков опубликовал сводку об атаках на Белгородскую область за сутки

Белгородский губернатор Гладков опубликовал сводку об атаках ВСУ на регион за 30 июня

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал сводку об атаках на регион за прошедшие сутки и заявил, что никто не пострадал. Об обстрелах, зафиксированных 30 июня, он сообщил в своем Telegram.

Глава региона сообщил, что по селу Солнцевка в Белгородском районе Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили семь артиллерийских снарядов, разрушений там не зафиксировали. Помимо этого, под удар попала окраина хутора Старый в Волоконовском районе, где зафиксировали пять прилетов.

«В Шебекинском городском округе по хутору Панков выпущено 2 минометных снаряда, по МАПП "Шебекино" — 3. Из артиллерии обстреляли село Новая Таволжанка – зафиксировано 6 прилетов», — сообщил Гладков.

29 июня под обстрел со стороны Украины попали Нехотеевка, Богун-Городок, хутор Старый и село Журавлевка. Также известно об атаках на села Дроновка, Козинка, Середа и Новая Таволжанка.

В течение месяца Белгородскую область атаковали с территории Украины более 7800 раз. В регионе действует средний уровень реагирования. Это предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.