Гладков заявил о начале работы более половины предприятий в Шебекино

Гладков: в Шебекино под Белгородом возобновили деятельность более половины предприятий

Более половины предприятий в Шебекино под Белгородом, имеющих различные повреждения при обстрелах со стороны Украины, возобновили свою деятельность. Об этом сообщил глава российского приграничного региона Вячеслав Гладков на странице во «ВКонтакте».

В соцсети он написал, что сейчас шебекинские предприятия постепенно возвращаются «к привычной работе». Уже известно, что более половины больших и средних заводов переналадили процессы и полностью возобновили свою деятельность.

Гладков также отметил, что в Шебекино предприятие, производящее макаронные изделия, снова начнет работать с понедельника, 3 июля. По словам главы Белгородской области, на заводе будут налажены первые линии — «это порядка трети от численности состава, работающего на данном предприятии». Гладков понадеялся, что предприятие сможет быстро начать производство тонны макарон в час. В скором времени завод должен восстановиться в полном объеме.

Помимо этого, известно, что в Шебекино строители восстановили 62 частных дома и еще 65 многоквартирных, которые ранее были повреждены из-за обстрелов ВСУ. Гладков сказал, что прежде всего строители сейчас восстанавливают кровлю и окна. К августу самые важные ремонтные работы должны быть закончены, добавил глава граничащего с Украиной региона.

1 июля стало известно о снижении числа обстрелов Белгородской области со стороны Украины. Гладков отмечал, что интенсивность обстрелов региона по сравнению с 29 июня снизилась: в течение 30 июня было зафиксировано всего 23 прилета. 29 июня регион обстреливали активнее — на территорию Белгородской области прилетело почти в четыре раза больше снарядов.