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06:26, 4 июля 2023Россия

Стало известно о трех сбитых беспилотниках в центральной России

ТАСС: сбиты три беспилотника, направлявшихся к Москве

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в Новой Москве подавлены два беспилотника. Об этом агентству ТАСС сообщили в экстренных службах.

Еще один дрон был сбит в Калужской области. Все БПЛА направлялись в сторону Москвы.

Собеседник агентства уточнил, что беспилотники были вертолетного типа. Информации о пострадавших и разрушениях на земле нет.

Ранее 4 июля жители Новой Москвы сообщили о нескольких взрывах. в районе села Валуево. Предположительно, там сработала система противовоздушной обороны (ПВО), уничтожив несколько беспилотников.

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    Марина Совина
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