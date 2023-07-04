Стало известно о трех сбитых беспилотниках в центральной России

ТАСС: сбиты три беспилотника, направлявшихся к Москве

Средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в Новой Москве подавлены два беспилотника. Об этом агентству ТАСС сообщили в экстренных службах.

Еще один дрон был сбит в Калужской области. Все БПЛА направлялись в сторону Москвы.

Собеседник агентства уточнил, что беспилотники были вертолетного типа. Информации о пострадавших и разрушениях на земле нет.

Ранее 4 июля жители Новой Москвы сообщили о нескольких взрывах. в районе села Валуево. Предположительно, там сработала система противовоздушной обороны (ПВО), уничтожив несколько беспилотников.