Российский военный поймал огромный дрон ВСУ «Баба Яга» с помощью веревки

Боец Ванек рассказал, как поймал огромный дрон ВСУ «Баба Яга» с помощью веревки

Боец 15-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады с позывным Ванек рассказал, как поймал огромный украинский беспилотник «Баба Яга» с помощью веревки. Слова военного приводит Telegram-канал «Черные гусары».

Ванек сообщил, что переоборудованный под военные нужды аграрный дрон несколько дней «терроризировал» позиции российских бойцов. В очередной раз, когда «Баба Яга» сбросила снаряд и стала улетать, Ванек и его товарищ сумели обезвредить беспилотник.

«Был ветер, и она зацепилась за ветки какие-то. Ну мы набросили на нее веревку, потащили. Она сопротивлялась, пыталась улететь, мы давай ее расстреливать», — поделился военный.

По словам бойца, «Баба Яга» оснащена восемью независимыми моторами: даже если из строя выйдет один, дрон все равно сможет летать. К тому же у беспилотника есть сразу несколько защищенных аккумуляторов.

«Темно было, но лампочки мигали, было понятно, куда стрелять. Мы по этим аккумуляторам бронебойными. Потом камеру оторвали, решили, что видят нас. Ну и все, камеру забрали, плату забрали, чтобы командирам передать, утащили и спрятали, чтобы никто не нашел», — поведал боец.

Ванек отметил, что «Баба Яга» — один из самых опасных беспилотников, имеющихся в наличии у украинской армии. Он может летать в любую погоду, даже в туман, на низкой высоте. При этом, как оказалось, можно обезвредить его даже с помощью обычного охотничьего ружья, стреляя по лопастям.

Ранее на опасность «Бабы Яги» для российских военных указывал эксперт Алексей Живов. По его словам, агродроны способны переносить сразу шесть 82-миллиметровых мин, вес каждой составляет более трех килограммов.

