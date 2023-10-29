Российская ПВО отбила массовый налет. ВСУ пытались атаковать территорию России сразу 36 дронами

МО: cилы ПВО уничтожили 36 украинских беспилотников над Крымом и Черным морем

Российская система противовоздушной обороны (ПВО) сбила 36 беспилотников над акваторией Черного моря и северо-западной частью полуострова Крым. Об этом сообщило Минобороны России.

Инцидент произошел ночью 29 октября. Уточняется, что дроны самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ) были уничтожены дежурными средствами ПВО при попытке совершить террористическую атаку по объектам на территории России.

ВСУ атаковали дронами Курскую АЭС

26 октября ВСУ с помощью дронов атаковали Курскую атомную электростанцию (АЭС). Один из беспилотников врезался в склад ядерных отходов, повредив его стены. Два других упали на комплекс административных зданий станции. Радиационный фон на АЭС и близ нее находится в норме на уровне природных значений.

Позднеее выяснилось, что беспилотники были начинены взрывчаткой С-4 с поражающими элементами. По данным Telegram-канала Shot, на месте падения дронов нашли три брикета пятикилограммового пластита иностранного производства. Также в дронах нашли другие компоненты, переданные Киеву западными странами.

Ранее Украина неоднократно пыталась атаковать Курскую АЭС. Так, в июле самодельный беспилотник, который двигался на реактивной тяге, взорвался в Курчатове недалеко от АЭС, его обломки упали на жилой дом.

ВСУ начали использовать для атак сельскохозяйственные дроны

ВСУ в зоне боевых действий начали применять агропромышленные дроны, прозванные российскими военными «Бабой-Ягой». Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал военный эксперт Алексей Живов. По его словам, такие беспилотники стали наибольшей проблемой для участников спецоперации на многих участках фронта, особенно на херсонском направлении. Эти агродроны способны переносить сразу шесть 82-миллиметровых мин, каждая из которых весит более трех килограммов. Также специалист указал, что «Бабу-Ягу» очень сложно подавить средствами радиоэлектронной борьбы, а основным средством борьбы с ними является связка из пулемета и тепловизора.

Также у украинских военных имеются поставленные Западом боевые беспилотники Phoenix Ghost и Switchblade. Такие барражирующие боеприпасы после запуска могут оставаться в воздухе до 40 минут и самостоятельно выискивать цель.

Помимо воздушных беспилотников, на вооружении ВСУ имеются морские дроны-камикадзе. Эти брандеры представляют собой скоростные безэкипажные катера, управляемые по радио. В частности, дрон «Маричка» способен быстро перемещаться под водой и может использоваться для нанесения ударов по кораблям и портовой инфраструктуре. 5 октября в северо-западной части Черного моря авиация ЧФ поразила безэкипажный катер ВСУ, еще один морской беспилотник противника удалось обнаружить и уничтожить 17 октября.