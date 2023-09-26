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17:42, 26 сентября 2023Наука и техника

В США описали ударный потенциал украинского подводного беспилотника «Маричка»

The Drive: украинский дрон «Маричка» может использоваться для атак на корабли

Кадр: Torreddo / YouTube

Украинский морской дрон «Маричка» способен быстро перемещаться под водой и может использоваться для нанесения ударов по кораблям и портовой инфраструктуре. Потенциальные возможности необитаемого подводного аппарата (НПА) описал обозреватель американского издания The Drive Джозеф Тревитик.

Автор прокомментировал видео, размещенное в интернете украинскими источниками, на котором показан спуск беспилотника в воду.

По его оценке, в длину имеющая цилиндрическую форму «Маричка» достигает шести метров, а в диаметре — одного метра. Спереди и сзади изделие получило по паре горизонтальных стабилизаторов. В кормовой части дрона можно заметить толкающий шестилопастной винт. Автор предполагает, что беспилотник получил воздушно-реактивную двигательную установку, питающуюся от батареи.

Согласно представленным в ролике сведениям, дальность «Марички» составляет 1000 километров. «Если это правда, подводный беспилотник мог бы совершать путешествия в одну сторону практически в любую точку Черного моря из западных портов Украины», — пишет автор.

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Тревитик допускает, что у беспилотника могут быть сложности с использованием навигации в условиях неспокойного моря, а оптимальным является его использование против неподвижных целей, например, мостов и кораблей в порту. Автор признает, что обнаружить подводный беспилотник еще сложнее, чем надводный.

В августе управляющий директор холдинга KMZ Михаил Даниленко на форуме «Армия-2023» заявил, что специалисты Кингисеппского машиностроительного завода создали универсальный безэкипажный катер на базе платформы типа «Визир».

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    Иван Потапов
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