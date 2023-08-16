В России создали универсальный катер-беспилотник

В России создали безэкипажный катер-беспилотник как морской дрон и ликвидатор

Управляющий директор холдинга KMZ Михаил Даниленко на форуме «Армия-2023» заявил, что специалисты Кингисеппского машиностроительного завода создали универсальный безэкипажный катер на базе платформы типа «Визир». Об этом сообщает РИА Новости.

Даниленко уточнил, что под универсальные задачи катера можно сделать гибридный двигатель. Для работы против дронов на него установят крупнокалиберный пулемет и легкие ракеты. Запас хода катера достигает до 600 километров на малых скоростях, а на больших оборотах его дальность снизится.

Глава холдинга добавил, что на форуме представили гидрографический катер ГРК 700 «Визир», который позволяет обследовать прибрежную зону и дно. Он также способен выполнять функции носителя гидролокационного оборудования и эхолота для снятия обстановки. В катере также присутствует алгоритм возвращения на базу, который требуется при его использовании как безэкипажного.

Ранее сообщалось, что в России создали боевой модуль «Нарвал» для борьбы с морскими дронами. Его также представили на форуме «Армия-2023».