Украинский беспилотник врезался в часть Курской АЭС с ядерными отходами

МИД сообщил, что украинский БПЛА врезался в склад ядерных отходов Курской АЭС

Украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) врезался в Курскую атомную электростанцию (АЭС). Об этом сообщили на официальном сайте МИД России.

Официальный представитель министерства Мария Захарова сообщила, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили атаку тремя дронами на Курскую АЭС вечером 26 октября. По предварительным данным, дроны были начинены западными компонентами.

«Один из БПЛА, начиненный взрывчаткой, врезался в склад ядерных отходов, повредив его стены. Два других упали на комплекс административных зданий станции», — раскрыли подробности в МИД.

Курская АЭС находится в Курчатове на берегу реки Сейм в 40 километрах западнее Курска и примерно в 110 километрах от границы с Украиной. АЭС по объему вырабатываемой электроэнергии входит в первую четверку России электростанций всех типов.