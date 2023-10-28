Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:40, 28 октября 2023Мир

МИД заявил о западных компонентах в используемых для атаки на Курскую АЭС дронах

Захарова: в дронах для атаки на Курскую АЭС были поставляемые Западом компоненты

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

Предварительно, в используемых для атаки на Курскую атомную электростанцию (АЭС) беспилотниках были поставляемые Западом компоненты. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментарий опубликован на сайте ведомства.

Вечером 26 октября года была пресечена атака трех беспилотных летательных аппаратов на Курскую АЭС. В пресс-службе станции позднее уточнили, что инфраструктурный объект работает в штатном режиме, радиационный фон на АЭС и близ нее находится в норме на уровне природных значений.

«По предварительным данным, в использовавшихся для атаки на АЭС беспилотных летательных аппаратах применялись компоненты, поставленные западными странами», — указала Захарова.

Дипломат уточнила, что один из беспилотников врезался в склад ядерных отходов, повредив его стены. Два других упали на комплекс административных зданий станции.

Украина неоднократно пыталась атаковать Курскую АЭС. Так, в июле самодельный беспилотник, который двигался на реактивной тяге, взорвался в Курчатове недалеко от АЭС, его обломки упали на жилой дом.

Что думаешь? Оцени!
      Алина Гончарова
      Обсудить
      Последние новости

      Украинский беспилотник врезался в часть Курской АЭС с ядерными отходами

      В Госдуме посоветовали места для отдыха в ноябрьские праздники

      Бывшая жена Гуфа арендовала квартиру в центре Москвы за сотни тысяч рублей

      Маск пообещал помощь сектору Газа

      Украина попросила у США импровизированные системы ПВО

      Стало известно об участии пяти тысяч солдат США в операции в Газе

      Фитнес-эксперт рассказала о правильной заминке после тренировки

      Названо самое опасное последствие распространенного в 2023 году штамма COVID-19

      Стало известно о массовом переходе бойцов ЧВК «Вагнер» в одно подразделение

      В МИД России заявили о переходе Израиля к наземной операции в Газе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости