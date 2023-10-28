МИД заявил о западных компонентах в используемых для атаки на Курскую АЭС дронах

Захарова: в дронах для атаки на Курскую АЭС были поставляемые Западом компоненты

Предварительно, в используемых для атаки на Курскую атомную электростанцию (АЭС) беспилотниках были поставляемые Западом компоненты. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментарий опубликован на сайте ведомства.

Вечером 26 октября года была пресечена атака трех беспилотных летательных аппаратов на Курскую АЭС. В пресс-службе станции позднее уточнили, что инфраструктурный объект работает в штатном режиме, радиационный фон на АЭС и близ нее находится в норме на уровне природных значений.

«По предварительным данным, в использовавшихся для атаки на АЭС беспилотных летательных аппаратах применялись компоненты, поставленные западными странами», — указала Захарова.

Дипломат уточнила, что один из беспилотников врезался в склад ядерных отходов, повредив его стены. Два других упали на комплекс административных зданий станции.

Украина неоднократно пыталась атаковать Курскую АЭС. Так, в июле самодельный беспилотник, который двигался на реактивной тяге, взорвался в Курчатове недалеко от АЭС, его обломки упали на жилой дом.