Появились подробности об атаковавшем город-спутник Курской АЭС дроне

Атаковавший город-спутник Курской АЭС Курчатов дрон был самодельным и на реактивной тяге

Беспилотник, который атаковал город-спутник Курской АЭС Курчатов был самодельным и двигался на реактивной тяге. Такие подробности об устройстве сообщил Mash в Telegram-канале.

По информации издания, внутри дрона была установлена тайваньская турбина Kingtech K-210G, из-за звука которой местные жители могли принять беспилотник за ракету. Предварительно, до атаки на Курчатов такие дроны у Вооруженных сил Украины (ВСУ) не встречали.

О взрыве в Курчатове Курской области стало известно в ночь на пятницу, 14 июля. Информации о пострадавших не поступало, официально власти ситуацию пока не комментировали.

В сети также появилась видеозапись с моментом взрыва в городе. На ней видна появившаяся световая вспышка, после которой слышен мощный взрыв. Из-за громкого звука у машин начинают срабатывать сирены.

В Курчатове находится Курская атомная электростанция (АЭС) — она располагается на берегу реки Сейм в 40 километрах западнее Курска. АЭС по объему вырабатываемой электроэнергии входит в первую четверку электростанций России всех типов.