Дроны ВСУ атаковали город-спутник Курской АЭС. Один взорвался у склада ядерных отходов. Что об этом известно?

Курчатов пытались атаковать три дрона ВСУ, Курская АЭС не получила повреждений

Курчатов, город-спутник Курской атомной электростанции (АЭС), пытались атаковать три беспилотника. Никто не пострадал, разрушений также не зафиксировано, сообщили в пресс-службе атомной электростанции, которая находится в граничащем с Украиной российском регионе.

Вечером 26 октября года была пресечена атака трех вражеских беспилотных летательных аппаратов на Курскую АЭС. Данное событие не повлияло на работу станции пресс-служба АЭС

Минобороны России вечером 26 октября также сообщило о трех сбитых беспилотниках в небе над Курской областью. В оборонном ведомстве назвали действия Украины попыткой осуществить террористическую атаку по объектам на территории России.

Один из беспилотников взорвался у склада ядерных отходов Курской АЭС

По неофициальным данным, в результате падения и детонации одного из беспилотников у склада ядерных отходов поврежден его фасад. О пострадавших не сообщается.

Первый дрон обнаружили в районе восьми часов вечера 26 октября у контрольно-пропускного пункта административного комплекса АЭС — на нем нашли взрывное устройство, которое не сдетонировало. Второй беспилотник упал спустя около часа в зоне кинологического городка после работы по нему системы противовоздушной обороны (ПВО), третий — рядом со складом ядерных отходов.

Фото: Иван Гущин / ТАСС

Уровень радиации после попытки атаки ВСУ на Курскую АЭС в норме

Инфраструктурный объект после попытки атаки Украины работает в штатном режиме, радиационный фон на АЭС и близ нее находится в норме на уровне природных значений, сообщили в пресс-службе станции.

Энергоблоки № 2, 3 и 4 работают на мощности, установленной диспетчерским графиком, а энергоблок №1 работает в режиме «без генерации» и остановлен, чтобы впоследствии вывести его из эксплуатации.

ВСУ неоднократно пытались атаковать Курскую АЭС

Курская АЭС находится в Курчатове на берегу реки Сейм в 40 километрах западнее Курска и примерно в 110 километрах от границы с Украиной. АЭС по объему вырабатываемой электроэнергии входит в первую четверку электростанций России всех типов.

В июле самодельный беспилотник, который двигался на реактивной тяге, взорвался в Курчатове недалеко от АЭС, его обломки упали на жилой дом. Внутри дрона была установлена тайваньская турбина Kingtech K-210G, из-за звука которой местные жители могли принять беспилотник за ракету.

В сентябре город-спутник АЭС Курчатов дважды атаковали беспилотники. 3 сентября из-за попытки атаки двух дронов оказались повреждены административное здание и жилой дом. 28 сентября российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили дрон в пяти километрах от атомной электростанции.

В Кремле, комментируя одну из попыток атак ВСУ на Курскую АЭС, заявили, что системы ПВО работают эффективно, а «враг не оставляет попыток нанесения ударов». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заверил, что для обеспечения безопасности принимаются все необходимые меры.