Дроны ВСУ атаковали город-спутник Курской АЭС. Один взорвался у склада ядерных отходов. Что об этом известно?
Курчатов, город-спутник Курской атомной электростанции (АЭС), пытались атаковать три беспилотника. Никто не пострадал, разрушений также не зафиксировано, сообщили в пресс-службе атомной электростанции, которая находится в граничащем с Украиной российском регионе.
Вечером 26 октября года была пресечена атака трех вражеских беспилотных летательных аппаратов на Курскую АЭС. Данное событие не повлияло на работу станции
Минобороны России вечером 26 октября также сообщило о трех сбитых беспилотниках в небе над Курской областью. В оборонном ведомстве назвали действия Украины попыткой осуществить террористическую атаку по объектам на территории России.
Один из беспилотников взорвался у склада ядерных отходов Курской АЭС
По неофициальным данным, в результате падения и детонации одного из беспилотников у склада ядерных отходов поврежден его фасад. О пострадавших не сообщается.
Первый дрон обнаружили в районе восьми часов вечера 26 октября у контрольно-пропускного пункта административного комплекса АЭС — на нем нашли взрывное устройство, которое не сдетонировало. Второй беспилотник упал спустя около часа в зоне кинологического городка после работы по нему системы противовоздушной обороны (ПВО), третий — рядом со складом ядерных отходов.
Уровень радиации после попытки атаки ВСУ на Курскую АЭС в норме
Инфраструктурный объект после попытки атаки Украины работает в штатном режиме, радиационный фон на АЭС и близ нее находится в норме на уровне природных значений, сообщили в пресс-службе станции.
Энергоблоки № 2, 3 и 4 работают на мощности, установленной диспетчерским графиком, а энергоблок №1 работает в режиме «без генерации» и остановлен, чтобы впоследствии вывести его из эксплуатации.
ВСУ неоднократно пытались атаковать Курскую АЭС
Курская АЭС находится в Курчатове на берегу реки Сейм в 40 километрах западнее Курска и примерно в 110 километрах от границы с Украиной. АЭС по объему вырабатываемой электроэнергии входит в первую четверку электростанций России всех типов.
В июле самодельный беспилотник, который двигался на реактивной тяге, взорвался в Курчатове недалеко от АЭС, его обломки упали на жилой дом. Внутри дрона была установлена тайваньская турбина Kingtech K-210G, из-за звука которой местные жители могли принять беспилотник за ракету.
В сентябре город-спутник АЭС Курчатов дважды атаковали беспилотники. 3 сентября из-за попытки атаки двух дронов оказались повреждены административное здание и жилой дом. 28 сентября российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили дрон в пяти километрах от атомной электростанции.
В Кремле, комментируя одну из попыток атак ВСУ на Курскую АЭС, заявили, что системы ПВО работают эффективно, а «враг не оставляет попыток нанесения ударов». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заверил, что для обеспечения безопасности принимаются все необходимые меры.