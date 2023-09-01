Город-спутник Курской АЭС атаковали два беспилотника

Курский губернатор Старовойт заявил об атаке двух беспилотников на Курчатов

Город Курчатов, где находится Курская атомная электростанция (АЭС), утром атаковали два беспилотника. Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в Telegram-канале.

«Повреждены административное здание и жилой дом. На место выехали специалисты, они оценивают размеры ущерба», — сообщил Старовойт, добавив, что подробности случившегося уточняются.

До этого в Курчатове упал и взорвался беспилотник в июле. Тогда никто из жителей не пострадал, критически важные объекты повреждены не были. После случившегося президент России Владимир Путин обсудил с Совбезом дополнительные меры защиты критически важных объектов.

В Курчатове находится Курская АЭС — она располагается на берегу реки Сейм в 40 километрах западнее Курска. АЭС по объему вырабатываемой электроэнергии входит в первую четверку электростанций России всех типов.