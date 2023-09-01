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07:21, 1 сентября 2023Россия

Город-спутник Курской АЭС атаковали два беспилотника

Курский губернатор Старовойт заявил об атаке двух беспилотников на Курчатов

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Город Курчатов, где находится Курская атомная электростанция (АЭС), утром атаковали два беспилотника. Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в Telegram-канале.

«Повреждены административное здание и жилой дом. На место выехали специалисты, они оценивают размеры ущерба», — сообщил Старовойт, добавив, что подробности случившегося уточняются.

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До этого в Курчатове упал и взорвался беспилотник в июле. Тогда никто из жителей не пострадал, критически важные объекты повреждены не были. После случившегося президент России Владимир Путин обсудил с Совбезом дополнительные меры защиты критически важных объектов.

В Курчатове находится Курская АЭС — она располагается на берегу реки Сейм в 40 километрах западнее Курска. АЭС по объему вырабатываемой электроэнергии входит в первую четверку электростанций России всех типов.

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    Анастасия Шейкина
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