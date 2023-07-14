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14:37, 14 июля 2023Россия

Путин обсудил с Совбезом дополнительные меры защиты критически важных объектов

Путин обсудил с членами Совбеза дополнительные меры защиты критически важных объектов

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета Безопасности и обсудил дополнительные меры защиты критически важных объектов. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«У нас сегодня в повестке дня несколько вопросов. Первый — это дополнительные меры защиты критически важных объектов», — сказал глава государства в начале совещания и передал слово директору ФСБ Александру Бортникову.

В ночь на пятницу, 14 июля, беспилотник упал в городе-спутнике Курской АЭС Курчатове. Как сообщил губернатор Роман Старовойт, устройство рухнуло и взорвалось, но не повредило критически важные объекты. Никто не пострадал. Впоследствии стало известно, что сбитый в Курчатове дрон упал и взорвался в четырех километрах от атомной электростанции.

Курская АЭС располагается на берегу реки Сейм в 40 километрах западнее Курска. АЭС по объему вырабатываемой электроэнергии входит в первую четверку электростанций России всех типов. В Кремле, реагируя на атаку дрона, заявили, что российские системы противовоздушной обороны (ПВО) работают эффективно.

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    Анастасия Шейкина
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