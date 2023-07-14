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12:39, 14 июля 2023Россия

Кремль прокомментировал атаку ВСУ в районе Курской АЭС

Песков отметил эффективность системы ПВО после атаки ВСУ в районе Курской АЭС

Фото: Sputnik / Sergey Guneev / Kremlin / Reuters

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) работают эффективно. Таким образом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Курской атомной электростанции (АЭС). Об этом сообщает ТАСС.

«Очевидно, что враг не оставляет попыток нанесения ударов, но все наши системы ПВО работают, работают эффективно, раз за разом демонстрируют свою эффективность», — сказал представитель Кремля.

14 июля стало известно, что украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) ночью упал в городе Курчатове Курской области. При детонации аппарата поврежден фасад и остекление многоквартирного дома. В результате случившегося никто из местных жителей не пострадал.

Позднее губернатор региона Роман Старовойт подтвердил информацию о ЧП, а также заявил, что критически важные объекты в результате падения беспилотника и его последующей детонации повреждены не были.

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    Никита Абрамов
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