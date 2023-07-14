Губернатор подтвердил падение и взрыв беспилотника в городе-спутнике Курской АЭС

Курский губернатор Старовойт подтвердил падение и взрыв беспилотника в Курчатове

В городе-спутнике Курской АЭС Курчатове упал и взорвался беспилотник. Информацию об этом подтвердил губернатор Курской области Роман Старовойт в Telegram-канале.

«К счастью, никто из жителей не пострадал. Критически важные объекты в результате падения беспилотника и его последующей детонации повреждены не были», — написал глава региона.

По его словам, из-за падения и взрыва дрона повреждения получил многоквартирный дом, у которого оказались посечены фасад и остекление. Старовойт пообещал жителям помочь с восстановлением жилья в ближайшее время.

О взрыве в Курчатове Курской области стало известно в ночь на пятницу, 14 июля. Сообщалось, что упавший в Курчатове беспилотник был самодельным и двигался на реактивной тяге, а внутри дрона была установлена тайваньская турбина Kingtech K-210G, из-за звука которой местные жители могли принять беспилотник за ракету.

В Курчатове находится Курская атомная электростанция (АЭС) — она располагается на берегу реки Сейм в 40 километрах западнее Курска. АЭС по объему вырабатываемой электроэнергии входит в первую четверку электростанций России всех типов.