Сбитый в Курчатове дрон взорвался недалеко от Курской АЭС

Shot: сбитый в Курчатове дрон взорвался в 4 километрах от Курской АЭС

Сбитый в Курчатове дрон взорвался недалеко от Курской атомной электростанцией (АЭС) — всего в четырех километрах от нее. Об этом со ссылкой на собственный источник сообщает Telegram-канал Shot.

Беспилотник-камикадзе был самолетного типа.

О ЧП стало известно ранее 14 июля. Украинский беспилотный летательный аппарат упал в городе Курчатове Курской области ночью. От детонации поврежден фасад и остекление многоквартирного дома. В результате случившегося никто из местных жителей не пострадал.

По словам главы приграничного российского региона Романа Старовойта, критически важные объекты в результате падения беспилотника и его последующей детонации также повреждены не были.