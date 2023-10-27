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08:09, 27 октября 2023Россия

Стало известно о трех попытках ВСУ атаковать Курскую АЭС

Shot: ВСУ трижды пытались атаковать Курскую АЭС в Курчатове с помощью дронов

Фото: Concern Rosenergoatom / via Globallookpress.com

Вооруженные силы Украины (ВСУ) трижды пытались атаковать Курскую атомную электростанцию (АЭС), которая находится в Курчатове Курской области. Об этом стало известно Telegram-каналу Shot.

По его данным, первый дрон обнаружили в районе восьми часов вечера около контрольно-пропускного пункта административного комплекса АЭС. На беспилотнике нашли взрывное устройство, которое не взорвалось, его изъяли специалисты, чтобы впоследствии уничтожить.

Второй раз ВСУ пытались атаковать АЭС в Курской области час спустя. Дрон упал в зоне кинологического городка — его перехватили и посадили средства противовоздушной обороны (ПВО). Детонации не последовало, территорию, где упал дрон, оцепили.

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Третий беспилотник упал и взорвался рядом со складом ядерных отходов. В результате оказался поврежден фасад здания склада. Попытка дронов атаковать АЭС не повлияла на работу станции, никто не пострадал.

Об атаке на Курскую область стало известно вечером в четверг, 26 октября. В Минобороны сообщили о двух сбитых беспилотниках и не привели других подробностей атаки ВСУ. Губернатор российского региона происшествие пока никак не комментировал.

Курская АЭС находится в Курчатове — она располагается на берегу реки Сейм в 40 километрах западнее Курска и примерно в 110 километрах от границы с Украиной. АЭС по объему вырабатываемой электроэнергии входит в первую четверку электростанций России всех типов.

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      Анастасия Шейкина
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