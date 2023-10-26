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23:58, 26 октября 2023Россия

Над Курской областью сбили еще один беспилотник ВСУ

МО РФ: ПВО сбила дрон ВСУ в районе Курчатова у Курской АЭС

Фото: Сергей Власов / Global Look Press

Над территорией Курской области система противовоздушной обороны (ПВО) сбила еще один беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в четверг, 26 октября, сообщили в Минобороны России.

В военном ведомстве отчитались о пресечении попытки Киева совершить террористическую атаку беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) самолетного типа по объектам на территории России.

Дежурными средствами ПВО около 21:00 по московскому времени беспилотник перехвачен беспилотник над территорией Курской области в районе населенного пункта Курчатов.

Вечером 26 октября система ПВО сбила украинский БПЛА над Курской областью. Попытка Киева совершить атаку по объектам на территории России была пресечена около 19:30 по московскому времени.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли сразу три населенных пункта в Курской области. В одном из них зафиксировали семь прилетов. В результате атаки со стороны Украины пострадал автомобиль.

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      Марина Совина
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