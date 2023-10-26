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20:43, 26 октября 2023Россия

Системы ПВО сбили украинский БПЛА над Курской областью

Минобороны России заявило о сбитом украинском БПЛА над Курской областью
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) над Курской областью. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

По данным министерства, попытка Киева совершить атаку по объектам на территории России была пресечена около 19:30 по московскому времени. В оборонном ведомстве отметили, что был сбит дрон самолетного типа.

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