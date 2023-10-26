Системы ПВО сбили украинский БПЛА над Курской областью

Минобороны России заявило о сбитом украинском БПЛА над Курской областью

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) над Курской областью. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

По данным министерства, попытка Киева совершить атаку по объектам на территории России была пресечена около 19:30 по московскому времени. В оборонном ведомстве отметили, что был сбит дрон самолетного типа.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли сразу три населенных пункта в Курской области. В одном из них зафиксировали семь прилетов. В результате атаки со стороны Украины пострадал автомобиль.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.