Украина обстреляла сразу три населенных пункта в Курской области

Курский губернатор Старовойт сообщил об обстреле ВСУ трех населенных пунктов

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли сразу три населенных пункта в Курской области. Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

Речь идет о селах Попово-Лежачи, Теткино и Козино. В первом зафиксировали семь прилетов. В результате атаки со стороны Украины пострадал автомобиль. В Теткино разрушений и пострадавших нет.

«Также обстреляно село Козино Рыльского района. Есть повреждения в здании сельского клуба — выбиты стекла. Других разрушений не зафиксирован», — добавил глава области, отметив, что при обстреле Козино никто не пострадал.

Ранее стало известно, что в результате атаки дрона-камикадзе на Курскую область пострадал мужчина. Отмечается, что беспилотник атаковал строителей, восстанавливающих разрушенные ВСУ дома. Одного рабочего госпитализировали с осколочным ранением.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.