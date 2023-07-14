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08:15, 14 июля 2023Россия

Обломки упавшего в городе-спутнике Курской АЭС дрона упали на жилой дом

Mash: обломки упавшего в городе-спутнике Курской АЭС Курчатове дрона попали в жилой дом

Фото: Concern Rosenergoatom / via Globallookpress.com

Обломки беспилотника, который упал в городе-спутнике Курской АЭС Курчатове, попали в жилой дом. Об этом сообщает Mash в Telegram-канале.

По информации издания, дрон повредил жилой дом на улице Энергетиков — одна часть его обломков попала в окно на втором этаже здания. Другая часть обломков упала на землю.

Из-за атаки беспилотника на первом этаже жилого дома на улице Энергетиков частично выбиты стекла. Рядом с местом падения дрона находилось местное отделение УФСБ.

О взрыве в Курчатове Курской области стало известно в ночь на пятницу, 14 июля. Информации о пострадавших не поступало. Губернатор Роман Старовойт подтвердил падение дрона, добавив, что при падении он взорвался, а критически важные объекты не повреждены.

В сети также появилась видеозапись с моментом взрыва в городе. Сообщалось, что упавший в Курчатове беспилотник был самодельным и двигался на реактивной тяге, а внутри дрона была установлена тайваньская турбина Kingtech K-210G, из-за звука которой местные жители могли принять беспилотник за ракету.

В Курчатове находится Курская атомная электростанция (АЭС) — она располагается на берегу реки Сейм в 40 километрах западнее Курска. АЭС по объему вырабатываемой электроэнергии входит в первую четверку электростанций России всех типов.

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    Анастасия Шейкина
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