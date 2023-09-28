Беспилотник ВСУ сбили в пяти километрах от Курской АЭС

Курский губернатор Старовойт сообщил о сбитом возле села Макаровка дроне ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны сбили беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе села Макаровка Курчатовского района Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в Telegram.

По словам главы региона, пострадавших и разрушений нет. Он также обратился к местным жителям и предупредил об опасности самоликвидации дронов ВСУ, попросив не приближаться к ним.

По данным сервиса «Яндекс.Карты», село Макаровка находится на расстоянии пяти-шести километров от Курской атомной электростанции (АЭС).

Город-спутник Курской АЭС Курчатов неоднократно подвергался ударам со стороны Украины. 1 сентября населенный пункт атаковали два беспилотника ВСУ. В результате оказались повреждены административное здание и жилой дом.

3 сентября из-за атаки еще одного дрона загорелось нежилое здание. На следующий день жители Курчатова сообщили о новых взрывах. В сети также появились кадры, на которых слышны громкие звуки.