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21:26, 3 сентября 2023Россия

Нежилое здание загорелось после атаки беспилотника ВСУ в Курской области

Нежилое здание загорелось после атаки бепилотника ВСУ в Курчатове

Фото: Globallookpress.com

Нежилое здание загорелось в Курчатове Курской области из-за атаки украинского беспилотника. Об этом заявил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

По его словам, пламя было потушено. «В результате атаки украинского беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) зафиксировано возгорание нежилого здания в городе Курчатове», — указал политик. В результате никто не пострадал. На месте работают силовые структуры.

Ранее стало известно, что два дрона ВСУ обезвредили в селах Курской области. Один БПЛА был обезврежен в районе села Козино Рыльского района, а другой — недалеко от села Горналь Суджанского. Оба беспилотника обнаружили с помощью комплексов радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и посадили антидроновыми ружьями.

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    Марина Совина
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