Два беспилотника ВСУ обезвредили в Курской области

Губернатор Старовойт: 2 беспилотника ВСУ обезвредили в селах Курской области

Два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) обезвредили в селах Курской области. Об этом сообщает губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

Один БПЛА был обезврежен в районе села Козино Рыльского района, а другой — недалеко от села Горналь Суджанского. Оба беспилотника обнаружили с помощью комплексов радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и посадили антидроновыми ружьями, уточнил Старовойт.

Глава региона также рассказал, что со стороны Украины был обстрелян поселок Теткино Глушковского района — было зафиксировано три прилета. Старовойт уточнил, что пострадавших и разрушений в области нет.

Ранее беспилотник со взрывчаткой нашли в поле неподалеку от деревни Маслово Сосковского района Орловской области. Его обезвредили средства РЭБ, рассказал губернатор российского региона Андрей Клычков. Он заявил, что никакой опасности для жителей области нет, ситуация находится под контролем.

