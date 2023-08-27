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18:30, 27 августа 2023Россия

Российские власти подтвердили падение беспилотника в Орловской области

Губернатор Клычков: в Орловской области средствами РЭБ подавлен беспилотник

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) упал в поле недалеко от деревни Маслово Сосковского района Орловской области. Его обезвредили средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), сообщил губернатор российского региона Андрей Клычков в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что дрон обнаружили вечером в субботу, 26 августа. Правоохранительные органы оцепили место падения и приступили к необходимому комплексу мероприятий. «Никакой опасности для жителей региона нет, ситуация находится под контролем. При появлении дополнительной информации буду вас информировать», — пообещал представитель властей.

Таким образом он подтвердил ранее опубликованную Shot информацию о падении беспилотника. По данным канала, БПЛА был оснащен взрывчаткой. Местные жители вызвали сотрудников полиции.

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    Варвара Кошечкина
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