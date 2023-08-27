Беспилотник со взрывчаткой нашли в Орловской области

Shot: БПЛА со взрывчаткой нашли в поле неподалеку от орловской деревни Маслово

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) со взрывчаткой нашли в поле неподалеку от деревни Маслово Сосковского района Орловской области. Об этом стало известно Telegram-каналу Shot.

По сведениям издания, место, где устройство было обнаружено, оцепили. Местные жители вызвали сотрудников полиции.

В ближайшее время беспилотник планируют обезвредить, утверждает Shot.

Каким образом в поле оказался БПЛА со взрывчаткой, еще предстоит выяснить экспертам. Власти Орловской области ситуацию пока никак не комментировали.

7 августа сообщалось, что в Орловской области упал дрон самолетного типа. Тогда обломки беспилотника заметили в Знаменском районе, что находится в 60 километрах от Орла.

Тогда указывалось, что длина рухнувшего дрона была три метра, ширина — два метра, устройство собрали в кустарных условиях.

Информации о пострадавших не поступало.

В октябре 2022 года президент России Владимир Путин ввел в Орловской области режим повышенной готовности. Подобные меры также коснулись субъектов Центрального и Южного федеральных округов, за исключением приграничных регионов — в них ввели средний уровень реагирования.